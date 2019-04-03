Стало известно, когда состоится следующая встреча Путина и Токаева

Москва, 3 апреля. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев могут встретиться на саммите ЕАЭС, проведение которого запланировано на 29 мая в Нур-Султане.

Путин по итогам российско-казахстанских переговоров заявил, что встреча с главой Казахстана пройдет на заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченного к пятилетию Евразийского экономического союза.

«Проведение этого юбилейного мероприятия именно в столице Казахстана весьма символично, поскольку именно там был подписан договор об учреждении ЕврАзЭС», — сказал глава российского государства.

По его словам, Казахстан сыграл важную роль в создании союза, а лично Нурсултан Назарбаев предложил и обосновал идею Евразийского интеграционного проекта, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президенты России и Казахстана приняли заявление о совместном укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств.