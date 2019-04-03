Специфику строительства в условиях вечной мерзлоты обсудят на Арктическом форуме

Москва, 3 апреля. Участники форума «Арктика – территория диалога», который пройдет в Петербурге 9 и 10 апреля, обсудят специфику строительных работ в условиях вечной мерзлоты.

Освоение арктического шельфа РФ на сегодня стало одной из важнейших стратегических задач, реализация которой рассчитана на несколько десятков лет. Глобальные проекты по модернизации и реконструкции социальной, промышленной, жилищной, транспортной и иной инфраструктуры Арктики нуждаются в обновлении строительных регламентов с учетом экстремальных условий.

Специфика климата затрудняет или даже делает невозможной разработку и строительство инфраструктуры нефтегазодобывающих предприятий только с использованием технологий, ранее апробированных на уже действующих месторождениях. Техногенные процессы меняют тепловой режим пород в регионах, из-за чего увеличивается риск деформации или даже разрушения зданий.

Сейчас госэкспертизу проходят многочисленные проекты возведения и реконструкции морских ледостойких платформ, строительства скважин с нефтегазодобывающих платформ, подводных добычных комплексов, морских внутрипромысловых и магистральных трубопроводов, морских стационарных и плавучих отгрузочных терминалов. К таким объектам относится, например, морская ледостойкая платформа «Приразломная» в Печорском море, плавучие буровые установки – ППБУ «Северное сияние», ППБУ «Полярная звезда», стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал ОАО «Лукойл» в Печорском море, который предназначен для перевалки до 12 миллионов тонн нефти в год.

«В 2019 году в России будет продолжена актуализация нормативной базы в строительстве, в первую очередь, в части внедрения новых материалов и технологий. Наша задача – разработать нормативную базу проектирования и строительства в Арктической зоне. С учетом того, что перспективные нефтегазодобывающие районы нашей страны все более смещаются в арктические регионы, разработка новых технологий строительства, применимых в условиях Крайнего Севера, имеет стратегическое значение», – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участники международного арктического форума обсудят масштабные проекты по модернизации и реконструкции инфраструктуры российских арктических регионов в рамках дискуссии «Строительство на Севере: долговечность и надежность».

В списке основных спикеров значатся: министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, а также заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.

«Удаленность от промышленно развитых регионов, отсутствие развитой инфраструктуры и невозможность ее опережающего создания, неблагоприятные географо-климатические и сложные инженерно-геологические условия, – все это создает весомые трудности в освоении регионов Арктики. Наша задача – найти способы минимизации всех видов нагрузки на природную среду как во время строительства, так и во время эксплуатации объектов. Для достижения этой цели необходима разработка и применение современных технических решений, в которых оптимизированы все аспекты взаимодействия с окружающей средой, включая использование малолюдных, энергосберегающих, экологически чистых технологий», – прокомментировал тему предстоящего обсуждения министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев.

Напомним, участие в мероприятиях Арктического форума примет президент России Владимир Путин. Глава государства, в частности, на полях форума встретится с президентами Исландии и Финляндии.