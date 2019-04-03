В НАТО назвали цель присутствия в Черном море

Вашингтон, 3 апреля. НАТО сохранит присутствие и поддержку партнеров в Черном море из-за попыток России «расширить контроль» в этом регионе. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в совещания глав МИД стран-членов альянса в Вашингтоне.

«Сейчас ситуация с Керченским проливом, а также содержание под стражей моряков и удержание украинских кораблей, конечно, достаточно проблематичны с нашей точки зрения», — сказала заместитель генсека НАТО.

Гетемюллер утверждает, что Россия якобы «пытается расширить контроль» в Черноморском регионе. Кроме того, заместитель генсека НАТО назвала «большой проблемой» провокацию украинских кораблей в Керченском проливе. По ее словам, в ходе совещания главы МИД стран альянса подготовят пакет мер, которые позволят увеличить количество совместных военных учений в Черном море с участием Украины, Грузии и сил НАТО.

«НАТО достаточно присутствует в Черном море и мы продолжим там быть для поддержки наших партнеров», — добавила Гетемюллер.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон НАТО заявила, что альянс намерен увеличить число кораблей в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив.

Напомним, 25 ноября 2018 года два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды России, нарушив государственную границу РФ. Украинские судна осуществляли опасные маневры, а их экипажи отказывались выполнять законные требования сотрудников пограничной службы ФСБ. Позднее три украинских военных катера и члены их экипажей были задержаны в районе Керченского пролива.