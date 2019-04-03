Лавров уверен, что отказ от доллара обеспечит независимость России

Москва, 3 апреля. Разрыв зависимости российской экономики от доллара потребует времени, но обеспечит стране независимость и устойчивость. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, России в настоящее время необходимо выстраивать свою линию на международной арене вдолгую и добиваться того, чтобы система, основанная на западной модели экономического развития и на доминировании доллара, перестала быть тем, на что Москва полагается в своих действиях.

Глава внешнеполитического ведомства указал, что процесс отказа от доллара и ухода от капризов США потребует игры вдолгую. Но без нее, уверен министр, Россия не избавится от зависимости.

«Нам нужно создавать такую стратегическую линию, которая в конечном итоге, пусть и через продолжительный исторический период, обеспечит нашей стране устойчивость и независимость», — отметил Лавров.

Напомним, Москва в настоящее время стремится снизить зависимость российской финансовой системы от американского доллара. Как отмечали аналитики британского издания Investment Week, резерв РФ является самым большим в мире и составляет порядка 462,1 миллиарда долларов. По их мнению, Москва, отказавшись от доллара, сможет заработать миллиарды на криптовалютах.

Эксперт в области экономики Василий Колташов подчеркнул, что отказ России от расчетов в долларах поставит США перед сложным выбором спасать национальную валюту или своих спекулянтов. Специалист подчеркнул, что в мире наблюдается тренд перехода на квотовый подход, который способен вытеснить американскую валюту и помочь развитию континентальной торговли.