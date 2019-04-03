Умер актер Алексей Булдаков | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Умер Алексей Булдаков
В Монголии скоропостижно ушел из жизни народный артист России, актер театра и кино Алексей Булдаков. Ему было 68 лет. В последнем путешествии, куда он отправился на отдых, его сопровождали семья и друзья. Именно они обнаружили тело и первыми узнали о страшной новости.
«Я созвонился с нашим посольством в Монголии, мне сказали, что у него оторвался тромб. Он приехал из Бурятии, хотел страну посмотреть. Не могли достучаться в гостинице, открыли и сказали, что тромб. Это такая неожиданность, удар для всех, так что тут я ничего не могу сказать», — рассказал Сергей Новожилов, президент фестиваля театра и кино «Амурская осень».
Всего неделю назад Булдаков праздновал день рождения, и ничто не предвещало беды. Несмотря на возраст, актер не страдал от болезней и, по словам коллег, олицетворял собой здоровье. И прежде всего, был первоклассным профессионалом своего дела. Зрители полюбили Булдакова за кинокарьеру, в послужном списке актера более 150 работ, в том числе «Ширли-Мырли», «Я — русский солдат» и, конечно же, культовый фильм «Особенности национальной охоты» и его продолжения, где зрители впервые познакомились с генералом Иволгиным. Уже завтра тело артиста доставят в Москву. Предполагается, что прощание с ним состоится в Доме кино 7 апреля. В последний путь Алексея Булдакова проводят родные, друзья, коллеги и поклонники творчества.
Кокорин и Мамаев в суде
В Пресненском суде Москвы прошло заседание по громкому делу футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. Уже сегодня они рассчитывали выйти под залог или подписку о невыезде. Но у суда оказалось другое мнение на этот счет, арест игроков продлен до 25 сентября. С октября прошлого года спортсмены проходят по уголовным делам о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Вместе с ними в СИЗО «загремели» младший брат Кокорина Кирилл, а также их общий знакомый Александр Протасовицкий. И все из-за того, что компания неудачно отметила 10-летний юбилей дружбы, избив в столице несколько человек. Среди пострадавших оказались чиновники автопрома и водитель ведущей «Первого канала», так что легко отделаться футболистам не удалось. К слову, вину-то они не отрицают, а вот длительным процессом явно недовольны, адвокат Кокорина даже отправил жалобу в ЕСПЧ, но пока безрезультатно. А вот Мамаев зря времени не терял и успел сыграть в настоящем матче Бутырского следственного изолятора. Игрок «Краснодара» подтвердил звездный статус и забил аж 7 мячей. Так что на чемпионат России он выйдет явно в неплохой спортивной форме. Если, конечно, выйдет.
Первый завод Mercedes в России
В России открылся первый завод знаменитой компании Mercedes-Benz. Событие в индустриальном парке «Есипово» под Москвой привлекло внимание не только общественности, но и российского лидера Владимира Путина. Это не удивительно, ведь президент пользуется маркой уже давно, хоть и совмещает поездки на отечественном Aurus:
«Я знаю, как долго шел диалог, как долго шла компания к принятию инвестиционного решения. Компания Mercedes-Benz, я уверен, а мы будем для этого делать все, будем помогать нашим партнерам, не будет разочарована в том, как строится, идет работа и бизнес в России», — отметил Владимир Путин, президент России.
По контракту с Московской областью Mercedes Benz вложила в проект более 300 миллионов евро в 2017-м. В том же году начались и работы по строительству объекта, которые заняли менее двух лет. В ходе визита Владимир Путин ознакомился с технологиями завода и уже озвучил его мощность: ежегодно компания будет выпускать 25 тыс. легковых автомобилей. И, что не менее важно, предоставит около тысячи рабочих мест. Президент пообещал и дальше поддерживать совместные проекты, которые, безусловно, приведут к развитию, в том числе российского автопрома.