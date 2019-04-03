Умер актер Алексей Булдаков | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Умер Алексей Булдаков В Монголии скоропостижно ушел из жизни народный артист России, актер театра и кино Алексей Булдаков. Ему было 68 лет. В последнем путешествии, куда он отправился на отдых, его сопровождали семья и друзья. Именно они обнаружили тело и первыми узнали о страшной новости. «Я созвонился с нашим посольством в Монголии, мне сказали, что у него оторвался тромб. Он приехал из Бурятии, хотел страну посмотреть. Не могли достучаться в гостинице, открыли и сказали, что тромб. Это такая неожиданность, удар для всех, так что тут я ничего не могу сказать», — рассказал Сергей Новожилов, президент фестиваля театра и кино «Амурская осень». Всего неделю назад Булдаков праздновал день рождения, и ничто не предвещало беды. Несмотря на возраст, актер не страдал от болезней и, по словам коллег, олицетворял собой здоровье. И прежде всего, был первоклассным профессионалом своего дела. Зрители полюбили Булдакова за кинокарьеру, в послужном списке актера более 150 работ, в том числе «Ширли-Мырли», «Я — русский солдат» и, конечно же, культовый фильм «Особенности национальной охоты» и его продолжения, где зрители впервые познакомились с генералом Иволгиным. Уже завтра тело артиста доставят в Москву. Предполагается, что прощание с ним состоится в Доме кино 7 апреля. В последний путь Алексея Булдакова проводят родные, друзья, коллеги и поклонники творчества.

Кокорин и Мамаев в суде В Пресненском суде Москвы прошло заседание по громкому делу футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева. Уже сегодня они рассчитывали выйти под залог или подписку о невыезде. Но у суда оказалось другое мнение на этот счет, арест игроков продлен до 25 сентября. С октября прошлого года спортсмены проходят по уголовным делам о хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Вместе с ними в СИЗО «загремели» младший брат Кокорина Кирилл, а также их общий знакомый Александр Протасовицкий. И все из-за того, что компания неудачно отметила 10-летний юбилей дружбы, избив в столице несколько человек. Среди пострадавших оказались чиновники автопрома и водитель ведущей «Первого канала», так что легко отделаться футболистам не удалось. К слову, вину-то они не отрицают, а вот длительным процессом явно недовольны, адвокат Кокорина даже отправил жалобу в ЕСПЧ, но пока безрезультатно. А вот Мамаев зря времени не терял и успел сыграть в настоящем матче Бутырского следственного изолятора. Игрок «Краснодара» подтвердил звездный статус и забил аж 7 мячей. Так что на чемпионат России он выйдет явно в неплохой спортивной форме. Если, конечно, выйдет.