Латвия заявила об «активизации» российских спецслужб

Рига, 3 апреля. Служба государственной безопасности Латвии заявила об активизации российских разведывательных организаций на территории республики. Об этом говорится в отчете ведомства за 2018 год.

«Против Латвии в прошлом году продолжали активно работать все российские спецслужбы — Федеральная служба безопасности, Главное управление Генерального штаба вооруженных сил, Служба внешней разведки», — говорится в документе.

Служба госбезопасности Латвии полагает, что наиболее активную деятельность по сбору информации проводит ФСБ, которая тесно сотрудничает с правоохранительными и государственными органами власти Латвии. Кроме того, в отчете говорится, что ФСБ якобы постоянно расширяет возможности использовать латышей для сбора разведданных.

Что же касается ГРУ, то эта служба, по мнению сотрудников госбезопасности, вербует жителей Латвии, которые периодически ездят в Россию, интересуясь сведениями, касающимися латвийской армии, операций НАТО в Прибалтике и оборонным сектором.

Отметим, что политики из Прибалтики и Восточной Европы часто обвиняют Россию в шпионаже или «вмешательстве», не приводя при этом никаких доказательств. По словам мэра Риги Нила Ушакова, ему стыдно за латвийских политиков, которые пытаются «столкнуть лбами» россиян и латышей, руководствуясь своими «грязными интересами».