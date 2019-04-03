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Disney обвинили в дискриминации женщин

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Disney обвинили в дискриминации женщин

Москва, 3 апреля. Американская юридическая фирма подала в суд на компанию Walt Disney Co., где женщинам выплачивают зарплату ниже, чем мужчинам.

Как сообщает издание Variety, фирма Andrus Anderson LLP направила иск против одного из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Юристы уверены, что установленный оклад для сотрудниц компании Walt Disney Co. имеет признаки дискриминации.

В иске говорится, что Ларонда Расмуссен и Карен Мур получали заработную плату меньше, чем их коллеги-мужчины, которые занимают ту же должность. Представитель компании подчеркивает, что все обвинения носят безосновательный характер.

«Иск безоснователен, и мы будем рьяно защищаться», — заявили в Walt Disney Co.

Автор: Сергей Петров
Источник: Variety
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