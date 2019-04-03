ФСБ назвала причину задержания главы администрации Евпатории

Симферополь, 3 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму.

Филонова задержали 3 апреля по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, отметили в ведомстве.

Следственный отдел управления ФСБ по региону возбудил в отношении главы администрации Евпатории уголовное дело, сообщила пресс-служба. Отмечается, что проводились следственные действия в доме и на работе чиновника.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что прокуратура подала иск в суд на снятие Филонова с должности из-за того, что он устроил отца свой гражданской жены директор муниципального казенного учреждения. Помимо этого, отметил собеседник, ФСБ изучает контракты по приватизации муниципальной собственности другими родственниками чиновника.

Накануне суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил расторгнуть контракт с Филоновым. Причиной такого решения стал конфликт интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.