Киркорову отвели новую роль на Евровидении

Продолжается медийная шумиха вокруг самого популярного в России неспортивного события — международного песенного конкурса Евровидение. Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что латвийское политическое объединение «Новое согласие» предложило в президенты Евровидения члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна. Потенциальный президент уже выбрал себе заместителя — на пост вице-президента Евровидения Манукян прочит поп-короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова. Таким образом, Киркорову, который является продюсером Сергея Лазарева, представляющего Россию на конкурсе, уже отвели на Евровидении новую роль.

При этом Манукяна позабавило, что к не слишком серьезной теме выборов президента Евровидения с некоторым волнением отнеслись на Украине, которая в этом году из-за внутренних разногласий отказалась посылать своего представителя на конкурс.

«Не понимаю, почему на Украине так переживают по поводу того, что я, как официальный кандидат в президенты Евровидения от латвийской партии «Новое согласие», которая идет в Европарламент, предложил Филиппу Бедросовичу в случае своего избрания пост вице-президента? — с иронией отметил Вадим в беседе с Федеральным агентством новостей. — Или они боятся, что россияне займут все руководящие посты на этом конкурсе? Судя по всему, любимая игрушка уплывает из их рук окончательно!»

По мнению собеседника ФАН, в последние годы на Украине наблюдается нездоровый ажиотаж вокруг Евровидения: в Киеве этот конкурс превратили в орудие политической борьбы, за что и поплатились.

«Именно из-за этого Украина остались в 2019 году без Евровидения. Да и на будущий год в Киеве планируют отказаться от участия в конкурсе, если Россия выиграет. Но это же тупик!» — считает Манукян.

По мнению члена совета при Госдуме, Киеву нужна не конфронтация с Москвой, а восстановление порушенных связей: только так Украина сможет выбраться из кризиса.

«Очень жду того светлого дня, когда Россия и Украина начнут выставлять единого кандидата на Евровидение. Именно так должна выглядеть историческая справедливость. А в этом году предлагаю всем украинцам болеть за Сергея Лазарева. Пусть музыка воссоединит наши страны. Пусть вместе поют наши голоса и в унисон бьются наши сердца», — эмоционально отметил Вадим Манукян.

Евровидение-2019 пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. От России на конкурсе выступит поп-исполнитель Сергей Лазарев с англоязычной композицией Scream («Крик»). На официальном YouTube-канале Лазарева клип на песню Scream уже набрал более 4,5 миллионов просмотров.

Напомним, в 2016 году Сергей Лазарев занял на Евровидении третье место, победу тогда одержала украинская певица Джамала с песней с политическим подтекстом, что вообще-то прямо запрещается правилами конкурса. На следующий год киевские власти отказались впустить в страну представительницу России Юлию Самойлову, поставив певице в вину, что она ранее выступала в Крыму.

Крым воссоединился в РФ в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Хотя, как как неоднократно заявляли в Москве, это было сделано в полном соответствии с междурядным правом, с законами самой Украины и с уставом ООН, Киев отказывается признать российский статус Крыма и повергает репрессиям всех, кто посещает полуостров без разрешения украинских властей.

В настоящее время в Госдуме рассматривается вопрос о взыскании с Киева компенсации экономических потерь Крыма за те 25 лет после распада СССР, когда полуостров был незаконно аннексирован Украиной.