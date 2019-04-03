Путин и Токаев договорились продолжить усилия для урегулирования в Сирии

Москва, 3 апреля. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились продолжить усилия по урегулированию конфликта в Сирии в рамках астанинского процесса. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран по итогам переговоров в Москве.

«На политическом треке президенты решили продолжить в рамках астанинского процесса усилия по мирному урегулированию сирийского конфликта при безусловном соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права», — говорится в заявлении президентов.

Кроме того, российский лидер назвал обеспечение региональной стабильности в Центральной Азии важным элементом работы с Казахстаном.

Напомним, астанинский процесс поддерживает переговоры в Женеве по урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике (САР), проходящие под эгидой ООН. Площадка в Нур-Султане названа экспертами наиболее эффективной, поскольку за несколько раундов встреч были достигнуты практические результаты по снижению насилия в Сирии, прекращению огня и возврату к мирной жизни, а также созданию зон деэскалации.

Во встречах, как правило, участвуют делегации правительства и оппозиции САР, страны-гаранты (Россия, Иран, Турция), Организация объединенных наций в лице специального посланника и представители стран в качестве наблюдателей.

Новый раунд переговоров в астанинском формате по Сирии может пройти в Нур-Султане 25-26 апреля.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. К настоящему моменту правительственные войска САР освободили практически всю территорию государства от незаконных бандформирований.