Захарова пошутила, что Порошенко по утрам «молится на Путина»

Москва, 3 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в шутку предположила, что президент Украины Петр Порошенко по утрам молится на своего российского коллегу Владимира Путина. Таким образом она прокомментировала слова Порошенко о необходимости вести диалог с российским лидером.

«У меня такое впечатление, что пока Порошенко утром Путину не помолится, он из дома не выходит», — пишет Захарова в Facebook.

Ранее Порошенко заявил, что Украине, США и Европе рано или поздно придется начинать диалог с Россией, которую будет представлять «не Максим Галкин или Евгений Петросян», а Владимир Путин. Это уже не первое упоминание имени российского президента в ходе избирательной кампании Порошенко. Прежде, выступая в эфире украинского телевидения, украинский президент заявил, что Путин является его главным оппонентом на выборах.

Напомним, что по итогам подсчета 99,9% бюллетеней Владимир Зеленский лидирует в первом туре президентских выборов с 30,23% голосов. На втором месте оказался Порошенко с 15,92% голосами. Оба кандидата прошли во второй тур, который состоится 21 апреля.

Несмотря на то, что власти Украины возбудили 39 уголовных дел по факту нарушения избирательного процесса, не пустили в страну российских наблюдателей и не стали открывать избирательные участки в Донбассе и РФ, ОБСЕ не предъявила никаких претензий к организации выборов. Иностранные специалисты отметили, что голосование проходило в атмосфере «мира и безопасности». Послы стран G7 приветствовали это заявление.