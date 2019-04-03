Россия и Казахстан договорились о газоснабжении комплекса «Байконур»

Москва, 3 апреля. Правительства России и Казахстана приняли соглашение о газоснабжении комплекса «Байконур» в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

Путин отметил, что в принятом документе отражен обоюдный настрой на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства РФ и Казахстана.

«Россией и Казахстаном накоплен большой опыт взаимодействия в разных областях. Договорно-правовая база включает свыше 450 межгосударственных и межправительственных документов», — отметил глава российского государства.

Напомним, лидеры России и Казахстана провели встречу в Москве в среду. Российский лидер сообщил, что переговоры с главой Казахстана прошли в соответствии с традициями, сложившимися при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве. Он подчеркнул, что переговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке.