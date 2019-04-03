Супруга Норкина рассказала, где находится внезапно пропавший из студии НТВ ведущий

Москва, 3 апреля. Супруга российского журналиста и телеведущего Андрея Норкина прокомментировала информацию о его таинственном исчезновении из студии программы «Место встречи».

В интервью Федеральному агентству новостей супруга ведущего Юлия заявила, что Андрей Норкин находится под наблюдением врачей.

«Под наблюдением врачей. Больше ничего не могу сказать», — сказала Юлия.

Напомним, 2 апреля Андрей Норкин вел программу «Место встречи» на НТВ. Речь шла о ситуации на Украине. После реплик нескольких гостей студии Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях» и покинул эфир.

Зрители предположили, что у ведущего могло подскочить давление. В Facebook подписчики программы «Место встречи» потребовали вернуть Норкина в эфир.

Украинский политолог Сергей Лойко, который участвовал в выпуске ток-шоу, предположил, что «Норкину стало плохо из-за правды про Украину», пишет MK.ru.

Отметим также, что Норкин, как правило, не покидает студию программы в случае несогласия с кем-то из гостей «Места встречи», а выгоняют участников программы. В сентябре прошлого года досталось украинскому эксперту Павлу Жовниренко, который перебил ведущего, через месяц Норкин выгнал из студии гостя телепрограммы Александра Никонова.