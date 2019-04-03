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Экономика

Эксперт объяснил заинтересованность Анголы в инвестициях России​​​​​​​

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Эксперт объяснил заинтересованность Анголы в инвестициях России​​​​​​​

Москва, 3 апреля. Заявление президента Анголы Жоау Лоуренсу о привлечении крупных и долгосрочных российских инвестиций дало старт целому перечню значимых совместных проектов. Такое мнение выразил специалист по Южной Африке Александр Зданевич.

Президент африканского государства находится в Москве с официальным визитом. В среду он встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и выступил перед депутатами. Лоуренсу отметил, что Россия и Ангола в настоящее время сотрудничают в области использования природных ресурсов, обороны, полиции, банковском деле, высшем образовании, авиации, рыболовстве, транспорте.

По его словам, республика надеется на то, что поддержка России в ближайшее время проявится в форме крупных и долгосрочных инвестиций.

Эксперт объяснил заинтересованность Анголы в инвестициях России. По его мнению, подобные заявления — это руководство к действию для ангольской стороны, а инициативы России не заставят себя ждать. Зданевич отметил, что визит президента южноафриканского государства в Москву не случаен, поскольку проработка планов на совместные проекты начинается уже сейчас, чтобы «оформиться во что-то конкретное» к летнему Петербургскому экономическому форуму. Кроме того, отметил специалист, конкретные договоренности будут подписаны также и в октябре на саммите Россия – Африка в Сочи.

«Не будет больше «намерений» – после глубокой проработки они трансформируются в экономические проекты», — цитирует его «Экономика Сегодня».

Эксперт объяснил заинтересованность Анголы в инвестициях России​​​​​​​

Напомним, президент Анголы пробудет в России с официальным визитом четыре дня. В Москву Лоуренсу прибыл по приглашению президента РФ. У лидера Анголы запланирована насыщенная программа, сообщает Journal De Angola. В столице России пройдут переговоры на высшем уровне между делегациями стран, где будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества.

Автор: Екатерина Кухарева
Источник: Экономика Сегодня
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