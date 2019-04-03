Путин и Токаев приняли совместное заявление по итогам встречи в Москве

Москва, 3 апреля. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев приняли заявление о совместном укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства двух государств.

Как пишет РИА Новости, глава российского государства заявил, что принятое заявление позволяет расширять сотрудничество в самых разных сферах.

По словам Путина, Россия и Казахстан накопили большой опыт взаимодействия в разных областях, а договорно-правовая база включает порядка 450 документов, в том числе договор между РФ и Казахстаном по добрососедству и союзничеству в ХХI веке.

«Это прочный фундамент, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, строить планы для движения вперед, расширяя сотрудничество в самых разных сферах», — сказал Путин.

Напомним, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом 3 апреля. У трапа в московском аэропорту «Внуково-2» Токаева встречали посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов и руководитель департамента протокола министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев.

Ранее Токаев заявил, что РФ и Казахстан связывает многовековая общая история и единое по своей сути культурное и духовное пространство.