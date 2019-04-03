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Путин рассказал о первой встрече с новым президентом Казахстана

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Путин рассказал о первой встрече с новым президентом Казахстана

Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин после встречи с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что переговоры прошли в конструктивной обстановке. По словам российского лидера, были в полной мере продолжены традиции, сложившиеся во времена президентства Нурсултана Назарбаева.

Путин выразил Токаеву признательность в связи с тем, что президент Казахстана выбрал Москву местом своего первого зарубежного визита.

«Не сомневаемся, что на посту президента он [Токаев] будет уделять постоянное внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и союзнических отношений между нашими странами», — сказал Путин. 

Во время встречи в Москве президент России также пригласил Токаева на форум межрегионального сотрудничества, который пройдет в Омске в ноябре.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана 20 марта, он сразу предложил переименовать столицу страны Астану в честь своего предшественника, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Автор: Федор Веснин
Источник: ТАСС
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