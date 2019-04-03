Главные новости 3 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 3 апреля.

Украинский эксперт Вячеслав Ковтун пригрозил России проходом кораблей НАТО в Азовском море. Телеведущий Владимир Соловьев объяснил невозможность подобных действий. Соловьев ответил украинскому эксперту, пригрозившему России кораблями НАТО.

Известный актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков скончался на 69-м году жизни в среду, сообщил Федеральному агентству новостей источник из окружения артиста. Умер актер Алексей Булдаков.

Наталья Шилова, героиня фейкового расследования ФБК о проблемах школьного питания в Москве, рассказала об имперских амбициях блогера Навального. Алексей Анатольевич грезит президентством, а сотрудникам штаба обещает министерские должности. Разбираемся, как мог бы выглядеть кабинет министров в «прекрасной России будущего». Министры без портфелей, или Как сотрудники ФБК собираются обустроить Россию.

Президент России Владимир Путин приехал на завод по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье, где пройдет торжественная церемония открытия предприятия. Глава государства прибыл на завод на отечественном автомобиле Aurus. Путин приехал на завод Mercedes-Benz в Подмосковье на Aurus.

Очевидец передал Федеральному агентству новостей видеозапись с регистратора, запечатлевшую момент взрыва в Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге. ФАН публикует видео взрыва в петербургской военной академии.

В Сети опубликовано видео одного из последних выступлений Народного артиста РФ Алексея Булдакова. Актер, напомним, скончался в среду в Монголии на 69-ом году жизни. Опубликовано видео одного из последних выступлений Булдакова.

Причиной смерти российского актера Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщили источники Федерального агентства новостей. Врачи после вскрытия назвали причину смерти Булдакова.

Вложение средств китайской инвестиционной компании в украинский газовый проект является частным эпизодом, позволяющим Китаю обеспечить свои предприятия нужным количеством заказов, считает эксперт. Эксперт объяснил, зачем Китай вкладывает деньги в «Нафтогаз».

Спасатели локализовали пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, разгоревшийся днем во вторник. Крупный пожар вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения.

Гражданин Украины получил 18 лет колонии за убийство таксиста в Крыму. Убившего крымского таксиста украинца приговорили к 18 годам колонии.