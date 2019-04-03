Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Москва, 3 апреля. Ученым впервые удалось увидеть так называемый «бублик» сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A, заявил специалист Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро Крис Карилли.

В статье Astrophysical Journal Letters Карилли рассказал о достижении ученых: с помощью радиотелескопа VLA они впервые смогли получить четкие снимки «бублика» одной из сверхмассивных черных дыр в Лебеде А. Это позволило доказать версию о «едином» образовании всех типов квазаров, пояснил эксперт.

«Для более точного определения формы и состава этого «бублика» нам придется провести новые наблюдения, — констатировал американский ученый. — К примеру, телескоп ALMA составит карту распределения пыли внутри него».

Он добавил, что в каждой галактике существует сверхмассивная черная дыра, которая поглощает раскаленный газ и пыль, находящиеся в диске аккреции. Часть того, что дыра потребляет, выбрасывается обратно со скоростью света.

Ученые ранее предположили, что черная дыра и диск аккреции в результате этих процессов должны быть окружены своеобразной «шубой» или «бубликом», состоящим из пыли и газа.

Специалисты пояснили, что благодаря этому явлению галактики совершенно разные. Через отверстие в «бублике» ученые могут наблюдать квазары или блазары, которые присутствуют в активных галактиках. Карилли добавил, что выбросы черных дыр в менее актиных «звездных мегаполисах» скрыты с помощью кокона из пыли и газа.

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