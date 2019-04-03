Чавушоглу попросил не заставлять Анкару выбирать между РФ и Западом

Анкара, 3 апреля. Никто не способен заставить Анкару выбирать между Россией и Западом, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции, приуроченной к совещанию глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО.

«Никто не сможет заставить Турцию выбирать между Россией и Западом. Турция на подобный шаг не пойдет», — приводит агентство Anadolu слова турецкого министра.

Чавушоглу добавил, что отношения с Россией не являются «альтернативой отношениям с другими» государствами. Он подчеркнул, что у Турции должны быть хорошие отношения со всеми соседними странами.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что американская сторона хочет и дальше видеть Анкару в составе НАТО, но при условии, что турецкое руководство откажется от покупки российских систем С-400. По ее мнению, система С-400 не может быть совместима с самолетами и противоракетной обороной альянса.

Напомним, Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вопрос с поставками российских комплексов закрыт.