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Лейбл Black Star подтвердил окончание контракта с Егором Кридом

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Лейбл Black Star подтвердил окончание контракта с Егором Кридом

Москва, 3 апреля. Генеральный директор лейбла Black Star Павел Курьянов заявил, что контракт между звукозаписывающей компанией и певцом Егором Кридом истек в марте 2019 года. Об этом гендиректор Black Star рассказал в интервью блогеру Сергею Косенко.

По его словам, срок действия контракта истек в середине марта, поэтому в настоящее время лейбл ведет переговоры о возможности дальнейшего сотрудничества.

«У него реально закончился контракт 12 марта, мы сейчас в процессе переговоров — будем мы дальше работать, не будем, на каких условиях будем расходиться», — пояснил Курьянов.

Он также добавил, что права на товарный знак «Егор Крид» принадлежат компании Black Star, поэтому для сольных проектов певец может использовать свою настоящую фамилию — Булаткин.

Автор: Сергей Петров
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