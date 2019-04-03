Норвегия прекратила дело против подозреваемого в шпионаже россиянина Бочкарева

Москва, 3 апреля. Прокуратура Норвегии приняла решение закрыть дело в отношении сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, которого задержали по подозрению в шпионаже.

Бочкарев потребует компенсацию от норвежских властей в связи с тем, что осенью 2018 года он был помещен в СИЗО в Осло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката задержанного россиянина Хеге Окре.

Напомним, Бочкарев, являющийся сотрудником аппарата Совета Федерации РФ был задержан в аэропорту Осло 21 сентября и арестован. Норвежская сторона обвинила его в «сборе информации» через беспроводные сети во время семинара Европейского центра парламентских исследований и документации в здании парламента Норвегии. МИД России ранее выступил с требованием освободить гражданина РФ Бочкарева.