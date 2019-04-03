В Госдуме предостерегли США от введения новых санкций против России

В Госдуме предостерегли Вашингтон от введения новых антироссийских санкций, напомнив об ответе со стороны Москвы. Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на удерживание РФ от «вмешательства в американские выборы», сообщает Reuters. Речь идет о новых ограничениях против российской банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.

Документ, который может быть представлен в сенате, получил название Deter Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act — «Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы»). Его соавторами стали демократ Крис Ван Холлен и республиканец Марко Рубио.

В соответствии с законопроектом, глава национальной разведки в течение 30 дней после любых выборов в США федерального масштаба должен вынести заключение о том, пыталась ли РФ или подконтрольные ей силы «вмешаться в избирательный процесс». Если он решит, что имеются подобные «нарушения», то ограничения будут введены в десятидневный срок.

Зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Россия и так уже давно парирует провокационные действия Запада во главе с США.

«Мы уже достаточно эффективно реагируем на эти недружественные шаги. Конечно, важна реакция на такую риторику США и бизнес-сообщества. Россия выработала действенный метод [против американских санкций] — использование симметричных мер», — сказал депутат.

Собеседник ФАН обратил внимание на навязываемую Вашингтоном гонку вооружений и отметил, что оборонный потенциал РФ достаточен, чтобы отразить любой агрессивный выпад американской стороны.

По мнению парламентария, введение санкций контрпродуктивно, так как они наносят ущерб двусторонним отношениям и международной арене в целом.

«Если же говорить про ОПК, то эти санкции США — яркий пример нездоровой конкуренции с их стороны. Вашингтон при помощи каких-то надуманных лозунгов, обвинений и угроз пытается якобы сдерживать РФ. Сегодня России приходится сдерживать Соединенные Штаты и многие страны блока НАТО от экспансии других государств. В данном случае должен возобладать здравый смысл, потому что эти санкции не несут пользу ни РФ, ни США, ни мировому сообществу», — объяснил Швыткин.

Резюмируя, депутат отметил, что российское руководство следит за недружественной риторикой США и в случае эскалации напряженности сможет объявить эффективные ответные меры.

Ранее сообщалось, что за исполнение санкций Запада в России введут уголовную ответственность. Законопроект об изменении в Уголовный кодекс РФ, вводящий наказание за содействие иностранным санкциям против российских граждан на территории страны, получил положительный отзыв в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Об этом говорится в официальном ответе из аппарата комитета на запрос Федерального агентства новостей.