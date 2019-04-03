Путин предложил построить АЭС в Казахстане

Москва, 3 апреля. Президент России Владимир Путин предложил построить в Казахстане АЭС. Об этом он заявил на встрече в Москве с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

По итогам переговоров между лидерами России и Казахстана Путин отметил, что странам удается активно развивать сотрудничество в области мирного атома. Российский лидер напомнил, что в настоящее время действуют шесть российско-казахстанских предприятий по добыче и обогащению урана.

«Предлагаем переходить к новым формам взаимодействия, имея в виду прежде всего возможность сооружения АЭС по российским технологиям», — констатировал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Токаев проведут переговоры как в узком, так и широком составах. Затем главы государств подпишут несколько документов и сделают заявление для СМИ, сообщили в Кремле.

Глава Казахстана прилетел в Москву 3 апреля. Это первый визит Токаева в Россию в роли президента страны.