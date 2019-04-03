Донбасс сегодня: армия ДНР размолотила огневые точки ВСУ, Киев расправляется с «врагами»

Донбасс, 3 апреля. Украинская армия снова применила тяжелую артиллерию по поселкам в ЛНР. Защитники ДНР наказали украинских десантников под Мариуполем. Армия Киева целенаправленно уничтожает жилые дома мирных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Дежурными сменами представительств Донецкой и Луганской народных республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня за минувшие сутки был зафиксирован 21 обстрел со стороны вооруженных формирований Украины.

По населенным пунктам ДНР на мариупольском и горловском направлениях работали 120-мм и 82-мм минометы соответственно. Также на всех направлениях украинские войска применяли гранатометы различного типа и крупнокалиберные пулеметы.

Под Мариуполем ответным огнем армии ДНР уничтожены огневые точки украинских десантников из 79-й десантно-штурмовой бригады. По данным официального представителя ДНР майора Даниила Безсонова, украинские военные потеряли троих бойцов, еще четверо получили ранения. Уничтожение позиций ВСУ стало ответом военных республики на обстрел Саханки и Безыменного в ДНР.

В ЛНР киевские силовики снова применяли артиллерию. По поселкам Желобок и Сокольники выпущено 28 снарядов калибром 122 мм. Еще четыре района республики обстреливались из 120-мм и 82-мм минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

Обстрелы Горловки

Горловка несколько дней подряд остается «горячей точкой» на карте боевых действий внутриукраинского конфликта. По данным представительства ДНР в СЦКК, 1 апреля ВСУ выпустили 54 мины калибром 120 мм и 82 мм по близлежащим к Горловке поселкам. При этом после обстрела два частных дома загорелись, еще шесть домовладений получили повреждения. Отдельно отметим повреждение детской игровой площадки в Гольмовском, где детей в момент атаки не оказалось только по счастливой случайности.

«Эффективность» огня украинских силовиков свидетельствует о целенаправленном уничтожении гражданских объектов и жилья местных жителей, что, в свою очередь, подтверждает, что Киев может воевать с мирным населением региона.

Десантники ВСУ пытались совершить массовый побег

Украинские десантники из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ пытались покинуть расположение части, но были вовремя задержаны представителями военной службы правопорядка и силами Национальной гвардии Украины в Луганской области. Информацию сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Случай вполне рядовой для украинской армии, но, по словам Осадчего, сбежать из расположения пытались одновременно 20 военнослужащих воздушно-десантного соединения. Все бойцы ВСУ находились в состоянии алкогольного опьянения, уточнил представитель оборонного ведомства ЛНР.