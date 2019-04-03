Минтранс не станет вводить ограничение на габариты ручной клади

Москва, 3 апреля. Министерство транспорта не станет вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ, курирующий авиационный блок, Александр Юрчик.

Он объяснил, что авиакомпании в рамках требований министерства и собственной компоновки воздушных судов вправе регулировать нормы провоза самостоятельно.

«У нас существуют правила. Мы изучали эту возможность — ввести какие-то габариты. Это практически невозможно. Технологически невозможно», — подчеркнул он.

По его словам, из-за того, что существует большое количество комплектаций и модификаций воздушных судов, пришлось бы вводить размер габарита ручной клади практически под каждый отдельный самолет. Именно поэтому ведомство ввело рамочные правила и прописало, что каждая компания в их рамках устанавливает свои, касающиеся перевозки ручной клади, в соответствии с требованиями транспортной безопасности полетов и модификацией воздушного судна.

Напомним, Минтранс в середине марта заявил о планах установить минимальные габариты ручной клади, допустимые к провозу в салоне самолета, для всех авиакомпаний. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих также сообщил, что Ространснадзор до 12 апреля проведет проверку правил провоза ручной клади в авиакомпании «Победа».

В феврале 2019 года перевозчик ввел новые нормы, согласно которым пассажир может взять на борт ручную кладь размером 36х30х27 сантиметров, но без ограничения по весу, или же занять одно место ручной клади с сумкой не тяжелее 10 килограмм. В Минтрансе РФ отмечали, что эти ограничения противоречат федеральным авиационным правилам.