Депутат Госдумы Федоров объяснил, для кого нужно вернуть в РФ смертную казнь

Возобновление исполнения смертной казни в России необходимо для лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

«Я думаю, что для некоторых категорий особо тяжких преступлений вернуть смертную казнь нужно. Естественно, при определенной системе оговорок, которые бы исключили ошибки. Вопрос о возобновлении исполнения смертной казни в РФ время от времени поднимается, и я не исключаю, что тоже буду его поднимать», — сказал он.

Парламентарий отметил, что серьезной проблемой являются ограничения, заложенные в 90-х годах XX века в Конституцию РФ и содержащиеся в пункте 4 статьи 15: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

По словам Федорова, это главная причина, по которой смертная казнь в России не исполняется.

«Под этими нормами подразумеваются нормы, вырабатываемые США и Англией», — считает он.

Ранее данную тему в интервью ФАН прокомментировал общественный и политический деятель Николай Стариков. По его мнению, нужна политическая воля, нужен некий политический стартовый пистолет для того, чтобы в России снова начали исполняться российские же законы.

«Ошибочное решение о прекращении приведения в исполнение смертной казни в России было принято [бывшим президентом России Борисом] Ельциным на основании вступления нашей страны в Совет Европы», — рассказал он.

Что же касается готовности общества к возвращению в судебную практику смертной казни, то, по мнению Старикова, «на любом историческом этапе сторонников применения смертной казни в нашей стране всегда было больше».

«Поэтому я думаю, что никаких протестов, за исключением нескольких особо нежных демократических душ, мы с вами не увидим», — уверен он.

Напомним, юридический статус запрета приведения в исполнение смертной казни в РФ достаточно спорен. Если вкратце — эта мера есть, приговоры время от времени выносятся, но не приводятся в исполнение. В данный момент смертная казнь присутствует как в основном законе — российской Конституции, статья 20 пункт 2, так и в Уголовном кодексе РФ — данный вид наказания указан в числе прочих в статье 44, пункт «н», в частности, он предусмотрен за совершение преступления по статьям. Статья 59 УК РФ подробно описывает данный вид наказания: «Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста».

«Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей», — говорится в главе 2, статьи 20, пункте 2 Конституции России. УК РФ предусматривает вынесение высшей меры наказания — смертной казни, в частности, согласно статье 105 «Убийство», «...наказывается лишением свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью».

С 1996 года исполнение приговора было приостановлено указом Ельцина (от 16.05.1996) N724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы»: «Правительству Российской Федерации в месячный срок подготовить для внесения в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о присоединении Российской Федерации к протоколу N6 от 22 ноября 1984 г. к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.»

Впоследствии «Протокол номер 6», предусматривающий полную отмену смертной казни в России, ратифицирован не был, несмотря на то, что был подписан и подпись эта не отозвана по сей день. Однако без ратификации юридической силы она не имеет.

В 1999 году Конституционный суд РФ в постановлении номер 3-П закрепил, что в отсутствие суда присяжных смертная казнь не может выноситься в качестве приговора. Кроме того, КС РФ ссылается на Венскую конвенцию, которой Россия обязана придерживаться. В 2009 году КС РФ заявил в своем определении, что «тот факт, что протокол N6 до сих пор не ратифицирован, в контексте сложившихся правовых реалий не препятствует признанию его существенным элементом правового регулирования права на жизнь». То есть документа, который бы назывался «мораторием на смертную казнь», в российском правовом поле не существует. Есть указ Ельцина, а также два документа — постановление и определение, выпущенные Конституционным судом РФ.

В разных странах мира до сих пор очень сильно отличается отношение к данной мере наказания — от побивания камнями в ряде исламских государств1 до полного запрета в странах ЕС. В США такие приговоры выносятся и приводятся в исполнение только в некоторых штатах, при этом существует несколько способов казни преступников. Обращает на себя внимание тот факт, что в США до сих пор возможно применение смертной казни в отношении несовершеннолетних.

1 Организация запрещена на территории РФ.