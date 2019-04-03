Сирия, 3 апреля. В САР прошли народные демонстрации против признания США Голанских высот израильскими. САА уничтожила штаб-квартиру боевиков в Идлибе. Курды задержали трех своих бойцов при попытке бежать в зону контроля САА в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям исламистов на севере Латакии; ведут перестрелки с боевиками в северной части Хамы и Южном Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из военных штабов в западной части провинции Идлиб.

Курды: арестовали трех гражданских лиц в городе Ат-Табка; задержали трех своих бойцов при попытке покинуть зону контроля SDF**** в Ракке.

Провинция Латакия

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что в Северной Латакии недалеко от границы с Идлибом вспыхнули перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп. Ответным ударам артиллерии правительственных сил подверглись опорные пункты исламистов неподалеку от города Кабана в районе Аль-Хаффа. Стычки были спровоцированы радикалами, отряды которых базируются на линии соприкосновения сил сторон. Напомним, несмотря на то, что в целом в провинции сохраняется стабильная обстановка, в прилегающей к Идлибу части Латакии время от времени все же отмечаются боестолкновения.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Ahed News сообщает о том, что в западной части региона интенсифицировалось противостояние между исламистами вооруженной оппозиции и правительственными подразделениями. В ходе обстрелов, проведенных артиллерийскими дивизионами Сирийской арабской армии (САА), был уничтожен военный штаб террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», расположенный неподалеку от населенного пункта Бсанкул. Кроме того, САА удалось частично разрушить укрепления радикалов. Напомним, несколькими часами ранее боевые вылеты в этих зонах дислокации джихадистов осуществляли российские ВКС. Отмечается, что силы САР открыли огонь по расположениям боевиков в ответ на продолжающиеся обстрелы с их стороны.

В то же время фиксируются перестрелки в южной части провинции. По сведениям агентства новостей Baladi-News, силы Башара Асада открыли огонь по зонам дислокации исламистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Хувейн и Умм Аль-Халахил, находящихся недалеко от Маарет Ан-Нумана.

Провинция Ракка

Еще один взрыв прогремел поблизости от города Ракка. Согласно данным медиапортала Masar Press Agency, в результате детонации взрывного устройства у деревни Таль Осман на западе от административного центра региона ранения получил один из местных жителей.

Между тем после ареста пяти молодых людей в Ракке «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к задержанию гражданских лиц в Ат-Табке. Информационное агентство Al Manar News заявляет о том, что на этот раз три человека были арестованы за то, что выступали против антинародной политики, проводимой SDF. Кроме того, курдские радикалы также задержали трех своих бойцов, которые предприняли попытку перейти на территории, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА). Напомним, большинство тех, кто попадает в ряды курдского формирования в рамках насильственной вербовки, пытаются бежать при первой появившейся возможности. Более того, принудительная мобилизация, проводимая курдами незаконно, является одной из причин массовых волнений среди населения.

Провинция Хама

В северной части Хамы вновь вспыхнули вооруженные столкновения недалеко от линии разграничения сил сторон. Согласно информации Twitter-канала (HalabTodayTV), части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по расположениям исламистов на подступах к населенному пункту Шахраназ, расположенному на границе между Хамой и Идлибом. Данные о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, на границах «Большого Идлиба» по условиям российско-турецкого соглашения от 17 сентября прошлого года была сформирована демилитаризованная зона, в которой запрещены любые боевые действия, однако это не останавливает джихадистов от проведения регулярных обстрелов, из-за чего войска САР вынуждены соответствующе реагировать.

Провинция Хасака

Facebook-канал (dimashq.now) сообщает о том, что в Сирии повсеместно проходят народные демонстрации, на которых митингующие осуждают признание Соединенными Штатами Голанских высот израильскими. Акции протеста состоялись в провинциях Хасака, Эс-Сувейда, Даръа и Дейр-эз-Зор. Напомним, о том, что американский лидер Дональд Трамп вопреки нормам международного права подписал декларацию о признании Голан частью Израиля, стало известно 25 марта. Напомним, высоты были незаконно оккупированы израильскими военными в ходе Шестидневной войны 1967 года, после чего в 1981 году Тель-Авив провозгласил суверенитет над этим районом в одностороннем порядке. Как известно, Совбез ООН осудил действия Израиля.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)