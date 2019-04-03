Почему Караджичу отказали в апелляции приговора о пожизненном заключении

Судебный процесс над бывшим президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радованом Караджичем — это попытка Запада лишить Сербию политического и военного суверенитета. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Отклонение апелляции

Суд в Гааге отклонил апелляцию Радована Караджича, который пытался обжаловать вынесенный ему приговор о пожизненном заключении. Об этом говорится в сообщении Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ).

«Апелляционная палата недавно ясно дала понять, что ни статус, ни правила суда не предусматривают правового поля для апелляции на апелляционное решение», — говорится в заявлении судьи Кармела Агиуса.

20 марта Радован Караджич был приговорен к пожизненному заключению по 10 пунктам обвинения из 11 в преступлениях в Боснии и Герцеговине, включая этнические чистки, массовую депортацию людей и геноцид в Сребренице. Караджич был приговорен к 40 годам лишения свободы, в том же году защита подала апелляцию.

Правильный взгляд

По словам Евгения Валяева, какое бы решение ни вынес суд в Гааге по Радовану Караджичу, его в любом случае будут считать политически мотивированным. В войне в Боснии и Герцеговине виноваты многие стороны, нельзя объявить виноватыми лишь сербов. Но именно это сделал Международный суд Гааги.

«Такое решение закрепляет позицию западных стран по сербскому вопросу. Такие решения суда направлены на то, чтобы создать прецедент правильного взгляда на конкретные мировые события. Запад стремится к тому, чтобы по балканскому вопросу ни у кого не возникало вопросов, кто же виноват в тех событиях. Такая антисербская и антироссийская позиция ложится в основу действий Запада по Сербии, когда начались бомбардировки Югославии силами НАТО, когда начался процесс отделения Косово от единой Сербии, когда происходил раздел Сербии и Черногории на два разных государства», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, решением суда по Караджичу и отклонением возможности подать апелляцию Запад показывает, что собирается поставить точку в этом вопросе и начать давление на Сербию по пути вступления страны в НАТО и ЕС. Западные страны раздражает двойственная позиция Белграда, который позволяет себе быть частью Европы, но при этом поддерживать хорошие и тесные отношения с Россией. Страна проявляет излишнюю политическую самостоятельность, а это раздражает Брюссель и Вашингтон. Следующий шаг Запада по Сербии — заставить Белград отказаться от притязаний на Косово. Цель — полностью лишить Белград политического и военного суверенитета.