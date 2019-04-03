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Трамп пригрозил закрыть границу США

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Трамп пригрозил закрыть границу США

Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс немедленно ликвидировать прорехи в американо-мексиканской границе, которые позволяют мексиканским мигрантам незаконно проникать на территорию Штатов.

Глава государства отметил, что в противном случае он может закрыть границу с соседним государством.

«Конгресс должен проявить единство и немедленно ликвидировать лазейки на границе! Если мы не будем действовать, граница или ее большой участок будут закрыты. Это чрезвычайная ситуация национального уровня!» — пишет Трамп в Twitter.

Напомним, что о готовности закрыть границу с Мексикой Трамп заявлял еще на прошлой неделе. В конце марта хозяин Белого дома сказал, что пойдет на эти меры, если власти Мексики не положат конец нелегальной миграции в США.

О борьбе с нелегалами Трамп впервые объявил в ходе предвыборной кампании. Он пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нарушителей миграционного законодательства. Конгресс США отказался согласовывать бюджет с расходами на строительство стены, что привело к шатдауну правительства.

Однако в конечном итоге Трамп смог добиться своего, выделив средства на стену за счет бюджета министерства обороны.  

В Мексике ранее заявляли, что если бы американский президент действительно хотел предотвратить проникновение мигрантов со всей Центральной Америки в США, то он бы построил стену на границе между Мексиканскими Соединенными Штатами и Гватемалой. Отметим также, что в сторону США идет другой поток мигрантов – из Сальвадора.

Автор: Антон Соколов
Источник: Страница Дональда Трампа в Twitter
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