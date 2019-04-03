Глава МИД Турции назвал решенным вопрос покупки С-400 у России

Анкара, 3 апреля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал решенным вопрос приобретения Анкарой российских ЗРК С-400.

«Сделка по С-400 — завершенный вопрос. США сделали предложение по поставкам ЗРК «Пэтриот», но сейчас нет каких- либо гарантий, что сделка совершится», — цитирует Чавушоглу новостное агентство Anadolu.

Ранее, напомним, стало известно, что США шантажируют Турцию, являющуюся членом НАТО, в связи с намерением Анкары купить российские комплексы С-400.

Пентагон отказался поставлять истребители F-35 в ВВС Турции до тех пор, пока Анкара не примет безусловное решение отказаться от покупки C-400 у России.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в конце 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов США.

В интервью Федеральному агентству новостей военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что выбор в пользу российских С-400, а не американских ЗРК «Пэтриот» позволит Турции выйти из-под колпака США.

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в комментарии для ФАН отметил, что в то время как Европа стала вассалом США, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган защищает суверенитет своей страны, что подтверждается его желанием покупать российское вооружение.