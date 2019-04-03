СМИ сообщили о госпитализации Пеле после встречи с Мбаппе

Париж, 3 апреля. Известного бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже вечером во вторник, сообщило радио RMC Sport. До этого у легенды футбола была встреча с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

По данным СМИ, Пеле доставили в больницу с судорогами и высокой температурой после встречи с Мбаппе.

Угрозы жизни футболиста нет, отметило радио. Сообщается, что Пеле находится в медучреждении в качестве меры предосторожности.

Ранее легендарный футболист сравнил свою карьеру с карьерой Мбаппе. По его мнению, молодому французу не нужно покидать клуб, чтобы стать лучшим футболистом в мире.