Президент Анголы намерен вручить Путину орден за заслуги перед республикой

Москва, 3 апреля. Президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует вручить президенту РФ Владимиру Путину орден Агостиньо Нето за заслуги перед республикой.

По словам главы Анголы, орден будет вручен для того, чтобы через российского лидера «выразить благодарность всему российскому народу за поддержку», оказываемую республике до того, «как Ангола стала самостоятельным государством».

«И если кто-то и достоин этого ордена, безусловно, это президент России», — сказал Жоау Лоуренсу на встрече с представителями СМИ в среду.

Отметим, орден Агостиньо Нето учрежден в честь первого президента Анголы, он относится к особо почетным госнаградам республики.

Напомним, президент Анголы Жоау Лоуренсу прибыл в РФ с визитом, гостя встретили замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов и посол республики в РФ Жоаким Аугушто де Лемуш. Лоуренсу намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Ожидается, что африканский лидер пробудет в Москве 4 дня.