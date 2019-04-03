Конюхов рассказал о пережитом в Южном океане шторме

Москва, 3 апреля. Российский путешественник Федор Конюхов прокомментировал инцидент в Южном океане, в результате которого его весельная лодка перевернулась несколько раз.

Ранее стало известно, что 1 апреля весельная лодка кругосветного путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане. Мощные волны Южного океана трижды перевернули лодку Конюхова. Сам путешественник не пострадал, переждав бурю в кормовой каюте с задраенными люками, однако лодка получила повреждения.

По словам Конюхова, в ходе шторма была подтверждена правильность теоретических расчетов, которые осуществлялись при проектировании лодки «Акрос». Путешественник подчеркнул, что благодаря своей конструкции лодка самостоятельно возвращается на ровный киль.

«Летом прошлого года мы проводили тестовые перевороты, но делали это в бухте, с помощью крана и на гладкой воде. В Южном океане все по-другому. С другой стороны, после пережитых событий, когда волны поднимают лодку, я вжимаюсь и ожидаю переворота», — написал Конюхов в своем Instagram.

Напомним, Федор Конюхов осуществляет одиночное кругосветное плавание на весельной лодке. 6 декабря путешественник стартовал из порта Данидин в Новой Зеландии. В общей сложности путешественник планирует пройти на веслах 27 тысяч километров.

Стоит отметить, что Федор Конюхов совершил пять кругосветных плаваний. Путешественнику удалось 17 раз пересечь Атлантический океан. Кроме того, Конюхов стал первым россиянином, побывавшим на Южном и Северном полюсах, а также на семи высочайших вершинах в шести частях света.