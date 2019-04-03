Скандал с педофилами аукнулся «профсоюзу учителей» Навального

Основательница движения «Город безопасного детства» Елизавета Алексеева, вышедшая к петербургскому штабу Алексея Навального на пикет против педофилов, рассказала в своем Telegram-канале, почему нельзя доверять учителям, примкнувшим к «профсоюзу», созданному блогером.

Как рассказала Лиза Алексеева, скандалы с участником движения «Весна» Владимиром Казаченко, который стал фигурантом уголовного дела из-за оргии и приема наркотиков с 14-летней девушкой, и сотрудницей петербургского штаба Навального Еленой Мазовецкой, сожительствовавшей с несовершеннолетним парнем, изменили ее мировоззрение.

«Несправедливо, что у педофилов и наркоманов есть защитники, а у нормальных людей — нет. Даже за детей никто не хочет заступиться!» — заявила преподавательница ИЗО и 2 марта вышла на пикет против педофилов в оппозиционных организациях.

Сотрудники штаба Навального обвинили ее в «работе на Кремль», но, несмотря на это, после акции с Алексеевой в соцсетях связался ее «коллега» Даниил Кен, представляющийся «борцом» за права учителей в рамках «профсоюза Навального», который блогер создал в январе этого года.

По словам основательницы движения «Город безопасного детства», такие люди, как Даниил Кен, ей не менее противны и опасны, чем Казаченко и Мазовецкая, поскольку они «их покрывают, не видят в их действиях ничего плохого и готовы закрывать глаза на любую подлость ради достижения своих целей».

«Один из таких людей — это мой «коллега» Даниил Кен. Сейчас он борется за права учителей у Навального. Потому что Кен муниципальный депутат и осенью выборы. В прошлом году Кен не боролся за права учителей», — написала Алексеева в Telegram и выложила переписку с ним.

По словам Алексеевой, больше всего ее возмутило то, что на вопрос, почему Кен, будучи учителем, не осудил Казаченко, он ответил, что он и другие навальнисты «не несут ответственности за действия своих сторонников, которых было несколько тысяч».

«Учитель, как мне кажется, в силу профессии, отношения к любимому делу, к ученикам и их родителям — должен защищать детей! Как может и где может, — полагает Елизавета Алексеева. — Любая организация несет ответственность за своих членов и сторонников. Навальный, обличая кого-нибудь за коррупцию, не забывает добавить, что человек является членом правительства, партии, общественной организации. Почему это не работает в обратном направлении — непонятно».

В связи с этим учительница обратилась ко всем своим коллегам и честным людям, предложив подумать, как они относятся к тому, что так называемая оппозиция не хочет нести ответственность за своих сторонников и до сих пор не признала наличие педофилов в своих рядах.

«Даниил, вы не борец за права учителей. Не оппозиционер. Вы приспособленец, которому надо стать депутатом. И если вы с вашими товарищами станете депутатом, то вы не будете нести ответственность за своих избирателей, на основании того, что их у вас «несколько тысяч», — пишет Алексеева.

Отметим, что «Весна» не просто не осудила своего активиста, задержанного за незаконный оборот наркотиков в компании 14-летней школьницы, на смартфоне которой были найдены записи оргий на фоне плакатов Навального. Организация прямо поддержала его.

По словам политолога Владимира Киреева, ситуация, о которой рассказала Алексеева, демонстрирует, что в кругах оппозиции партийность доминирует над здравым смыслом.

«Как видим, сторонники Навального, как и он сам, отказываются обсуждать содержательную сторону вопросов из-за партийной солидарности. То есть в так называемом оппозиционном движении круговая порука оказывается важнее, чем вопросы совести и морали. Но человек, который пытается поднять серьезные общественно-политические темы, должен уделять внимание и моральному облику своих сторонников. Того, что они с ним, недостаточно. Можно ли доверять тому, кого представляют, условно говоря, преступники? И что будет потом, если еще на старте, грубо говоря, это сообщество проявляет такую партийность и групповую поруку? Что будет, если они придут к власти? Они будут решать проблемы или прикрывать друг друга?» — заметил Владимир Киреев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политолог полагает, что так называемые борцы за права учителей, которые закрывают глаза на преступления против детей, еще больше растаптывают и без того сомнительную репутацию Навального.