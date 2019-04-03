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Гражданин Литвы получил 7 лет за «шпионаж» в пользу РФ

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Гражданин Литвы получил 7 лет за «шпионаж» в пользу РФ

Вильнюс, 3 апреля. Житель Клайпеды Роман Шешель, обвиняемый в шпионаже в пользу России, приговорен к семи годам лишения свободы, говорится в постановлении Клайпедского окружного суда.

Судья заявил, что осужденный якобы передавал российской разведке информацию, из которой «можно было получить сведения о стратегических объектах Литвы, расположенных на территории Клайпедского государственного морского порта». По версии следствия, Шешель якобы собирал для «российских спецслужб» информацию в период с 2015 по 2017 год.

Мужчина свою вину не признает. Будет ли он обжаловать решение суда в вышестоящей судебной инстанции, не уточняется.

Автор: Данила Копп
Источник: Regnum
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