Мощный взрыв прогремел в сирийской Ракке

Дамаск, 3 апреля. Мощный взрыв прогремел в среду в сирийском городе Ракка, сообщает официальный представитель поддерживаемой США вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» Мустафа Бали.

По его слова, теракт осуществили четыре боевика-смертника. Сведений о погибших и пострадавших среди гражданского населения не поступало.

Ранее сообщалось, что боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 проводят в провинции Дейр-эз-Зор операцию под названием «Переправа» для спасения членов ИГ1, уцелевших в ходе сражения с курдскими силами под Багузом. Согласно предварительным данным, исламисты собирают силы для новых атак.

Несмотря на то, что ВВС США, проводящие незаконную военную операцию в Сирии, наносили удары по последнему оплоту ИГ в районе Багауза, большое количество террористов смогло тайно сбежать.

Отметим, что армия Сирия в конце 2017 года объявила, что благодаря поддержке ВКС РФ ей удалось разбить основные силы «Исламского государства», которые годами удерживали сирийские территории в надежде построить «исламский халифат». Однако в арабской республике по-прежнему остаются вооруженные группы террористов, скрывающиеся от правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.