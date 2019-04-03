Ангола получила шесть российских истребителей Су-30

Луанда, 3 апреля. Ангола получила в рамках контракта уже шесть российских истребителей Су-30К, поставка еще двух должна произойти в конце мая. Об этом заявил министр обороны южноафриканского государства Салвиану де Жезус Сикейра.

«Ангола всегда имела хорошее сотрудничество с Россией в сфере ВТС», — подчеркнул глава оборонного ведомства Анголы.

Он напомнил, что контракт между Москвой и Луандой предусматривает поставку Анголе восьми машин. Африканская страна уже получила шесть из них, остальные, как ожидается, прибудут в конце мая, отметил он.

По словам министра, сотрудничество двух стран в ВТС «будет продолжаться всегда», поскольку вооруженные силы Анголы обучены работать с российской техникой.

Напомним, Су-30К — это коммерческий вариант двухместного истребителя-перехватчика на базе Су-27УБ с системами дозаправки топливом в полете и спутниковой навигации. По своим боевым характеристикам Су-30К может дополнительно применять по морским и наземным целям высокоточное управляемое оружие класса «воздух-поверхность» с дальностью пуска до 250 километров.

Ранее Армения заявила о готовности получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019 года или в начале 2020 года.

Также стало известно, что Россия провела необычный летный эксперимент с истребителем Су-30. Специалисты оценили уровень шума сверхзвуковых гражданских самолетов нового поколения. Они также рассмотрели возможности создания прототипа летательного аппарата с низким уровнем звукового удара.