Лавров назвал неоправданными опасения Запада насчет отношений Москвы и Минска

Москва, 3 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неоправданными опасения Запада, что РФ якобы пытается лишить независимости Белоруссию. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва и Минск стараются реализовать положения Союзного договора.

«Конечно, подобные опасения неоправданны», — сказал Лавров в интервью MK.ru.

Ранее, напомним, западные СМИ рассказали, что в Кремле якобы прорабатывают возможность объединения РФ и Белоруссии. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков опроверг эти заявления, назвав отношения Москвы и Минска братскими.

«Мы ничего особенного не добиваемся. Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в Союзном договоре, реализовывались на практике. Если сейчас настроения в наших обществах требуют каких-либо дополнительных шагов, то мы к этому готовы», — уточнил Сергей Лавров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в марте сообщил, что Минск не боится полного перехода на рубль в расчетах с Россией. В то же время белорусский лидер призвал российских партнеров не упрекать Минск в том, что Белоруссия якобы начала разворот в сторону Запада.