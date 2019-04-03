Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы украинского МИД

Киев, 3 апреля. Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк может занять пост главы МИД, если победу во втором туре президентских выборов одержит шоумен Владимир Зеленский. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады и один из советников Зеленского Сергей Лещенко.

Как пишет ТАСС, Зеленский на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией озвучил фамилию Данилюка и предложил назначить его на пост министром иностранных дел, однако к настоящему моменту окончательного решения озвучено не было, сказал Лещенко. Также он подчеркнул, что Зеленский не намерен назначать председателя правительства, так как этим вопросом должна заниматься Верховная рада Украины.

«Но вот главу Нацбанка Украины Зеленский обещал не трогать, так как у него семилетний контракт», — подчеркнул Сергей Лещенко.

Напомним, выборы президента Украины прошли 31 марта. Согласно данным украинской ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов, поэтому был назначен второй тур, который запланирован на 21 апреля. Согласно данным ЦИК, в нем примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Лидерство Владимира Зеленского вполне логично, считает украинский политик, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, украинский народ самостоятельно сделал объективный выбор.