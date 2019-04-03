Гройсман предложил разрешить Бойко полеты на «кукурузнике» в Россию

Киев, 3 апреля. Премьер Украины Владимир Гройсман предложил разрешить лидеру партии «Оппозиционный блок – За жизнь» Юрию Бойко летать на «кукурузнике» в Россию.

Как пишет РИА Новости, Гройман не оставил без внимания критику запрета на совершение нерегулярных рейсов между Украиной и РФ со стороны Бойко и украинского политика Виктора Медведчука. Во время заседания правительства премьер-министр Украины заявил, что в связи с этими заявлениями готов сделать исключение.

«Я бы разрешил прямые рейсы исключительно этим политикам на «кукурузнике» Ан-2 максимум, — констатировал глава украинского правительства и добавил. — И то в один конец».

Отметим, Киев запретил все нерегулярные рейсы между Украиной и РФ кроме тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

Ранее Бойко и Медведчук летали в Россию, где провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в подмосковных Горках. К переговорам также присоединился глава «Газпрома» Алексей Миллер. Важной темой встречи стал транзит российского газа через территорию Украины.

После этого Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против должностных лиц Госпогранслужбы и государственной авиационной службы из-за предоставления Бойко разрешения на пересечение границы.

Ранее в Росавиации ответили Киеву на запрет рейсов между РФ и Украиной.