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Стало известно, кого затронут новые санкции США

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Стало известно, кого затронут новые санкции США

Вашингтон, 3 апреля. Активы «двух и более» крупнейших банков России могут попасть под санкции США. Об этом говорится в законопроекте о новых санкциях Вашингтона в отношении России.

Документ на рассмотрение Конгресса США внесли сенаторы Ван Холлен и Рубио. 

Под ограничения могут попасть Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, «Россельхозбанк» и «Газпромбанк». Законопроект предполагает запрет на сделки с российским суверенным долгом и на любые инвестиции в энергетический сектор РФ. Кроме того, предусмотрена и более мягкая мера: ужесточение или запрет на открытие счетов в этих банках.

Законопроект также предполагает блокировку активов иностранцев, которые инвестируют в энергетическую отрасль России.

Ранее первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов сообщил, что санкции в отношении РФ оказали позитивное влияние на развитие экономики страны. По его словам, экономические ограничения активизировали процесс импортозамещения.

Напомним, на рассмотрение Конгресса США в феврале был внесен законопроект о новых санкциях против России. Ограничения могут быть направлены против инвесторов, вкладывающих деньги в российские экспортные СПГ-проекты.

15 марта Минфин США расширил санкционный список. В него были внесены восемь российских компаний.

Напомним, Минюст США опубликовал основные выводы почти двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, направленного на выявление «российского вмешательства» в выборы США в 2016 году. В документе сказано, что Трамп не состоял в сговоре с российской стороной. В Кремле неоднократно подчеркивали, что обвинения в адрес Москвы являются безосновательными. Отмечалось, что Россия придерживается политики невмешательства в дела других стран.

Автор: Регина Пак
Источник: РИА Новости
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