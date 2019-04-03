В Киеве заявили, что украинские моряки стажируются на кораблях НАТО

Киев, 3 апреля. Украинские военные моряки проходят стажировку на кораблях НАТО, которые в настоящее время находятся в Черном море. Об этом в среду заявил постоянный представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко.

«У наших моряков осталось не так много возможностей ходить на военно-морских кораблях. Отныне они имеют возможность выходить в море на кораблях стран НАТО. Они проходят там стажировку и возвращаются с приобретенным опытом домой», — цитируют его ТАСС.

Напомним, что страны НАТО в конце марта перекинули в Черное море группу кораблей для поддержки Украины. Согласно конвенции Монтре, военные суда нечерноморских держав могут находиться в Черном море ограниченное время и каждый раз запрашивать разрешение у Турции на то, чтобы пройти пролив Босфор и Дарданеллы.

29 марта в Черное море вошли испанский фрегат Santa María, голландский эсминец Evertsen и канадский фрегат Toronto. Также в группу входят турецкий фрегат Gelibolu и французский танкер War. Корабли должны были принять участие в совместных учениях с Украиной и Грузией.

Это стало реакцией на прошлогодний инцидент в Керченском проливе. Тогда три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ. Все три бронекатера были задержаны, а их экипаж арестован.