Возлюбленная почтальона Печкина может заговорить голосом Пугачевой

Москва, 3 апреля. Известная российская певица Алла Пугачева может подарить свой голос новой героине мультсериала «Простоквашино», сообщил актер Иван Охлобыстин, который озвучивает почтальона Печкина.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в мультсериале «Простоквашино» появится новый персонаж. Отмечается, что в сериале будет няня, к которой у почтальона Печкина возникнет романтическая привязанность.

По словам Охлобыстина, сейчас ведутся переговоры по поводу участия Пугачевой в мультсериале.

«Ее рисуют, договариваются с Аллой Пугачевой. Пока еще не подтверждено, но если будет, то здорово, конечно», — приводит ТАСС слова Охлобыстина.

Напомним, в апреле прошлого года вышла премьерная серия «Простоквашино». Отметим, что мультсериал стал продолжением легендарного советского рисованного мультфильма по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Всего с 2018 по 2020 год планируют выпустить 30 серий по шесть с половиной минут каждая.

Маму Дяди Федора озвучивает телеведущая и актриса Юлия Меньшова, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова, а пес Шарик — Гарика Сукачева. 11-летний актер Алексей Онежен подарил свой голос Дяде Федору.

В начале марта вышла очередная серия мультсериала. Всего до конца 2019 года планируется выпуск еще 18 серий популярного мультфильма.