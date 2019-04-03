Компактный Ford Puma придет на смену EcoSport

Москва, 3 апреля. Американская автомобилестроительная компания Ford вскоре пополнит свою европейскую линейку SUV новой компактной моделью. Маленький кроссовер с названием Puma придет на смену EcoSport.

Название Puma использовалось компанией с 1997 по 2002 годы, когда Ford выпускал переднеприводное купе. Спустя 17 лет оно нашло новое применение.

По словам представителей американской компании, они стремились совместить в новой модели разные предпочтения клиентов. Так, багажник объемом 456 литров будет способен вместить две сумки для гольфа в вертикальной позиции.

«Если вы хотите автомобиль, который заставит оглянуться каждого в пятницу вечером и который в субботу превратится в машину для транспортировки мебели, то Puma — ваш выбор», — говорится в сообщении компании.

Ford Puma будет доступен со стартер-генератором, 48-вольтовой бортовой электросетью и с гибридной силовой установкой, работающей по схеме «мягкого гибрида» с 1,0-литровой бензиновой «турботройкой» EcoBoost. Суммарная мощность системы, как уточнили в компании, составит порядка 155 лошадиных сил.

Мировая премьера новинки назначена на 2019 год, производство сразу после дебюта начнут на румынском заводе Ford.

Ранее компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения. Новинка получила дизайн в стиле Focus. У нее полностью переработанный салон с «шайбой» селектора КПП и цифровой приборной панелью.

А накануне в пресс-службе компании сообщили о грандиозной распродаже легковых автомобилей перед уходом Ford с российского рынка.