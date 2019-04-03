Эксперты рассказали, как хакеры похищают деньги любителей онлайн-шопинга

Москва, 3 апреля. Специалисты в области сетевой безопасности предупредили любителей онлайн-шопинга, что хакеры все чаще используют алгоритмы для JavaScript, позволяющие воровать личные данные совершивших покупки.

Речь идет об алгоритмах, которые известны специалистам как JS-снифферы, говорится в докладе международной компании Group-IB.

JavaScript-снифферы — это вредоносный код, который размещается хакерами на веб-ресурсах. В результате, платежные данные тех, кто пользуется сайтом, попадают в руки мошенникам.

Благодаря аналитическим системам Group-IB экспертам удалось выявить 38 разных семейств JS-снифферов, каждое из которых отличалось уникальными признаками. 8 из найденных семейств вредоносного ПО были описаны специалистами впервые.

Известно, что именно с помощью JS-сниффера хакеры недавно похитили данные почти 400 тысяч клиентов авиакомпании British Airways.

Рынок JS-снифферов, подчеркивается в докладе Group-IB, якобы контролируется в основном русскоязычными киберпреступниками, которые благодаря вредоносным кодам могут зарабатывать десятки тысяч долларов в день.