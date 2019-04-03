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ФАН-ТВ
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Мамаев и Кокорин доставлены в суд. ФАН-ТВ

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В Пресненском суде Москвы началось предварительное заседание по делу скандально известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, Главное следственное управление ГУМВД по Москве окончило предварительное следствие по данному делу, возбужденному в отношении спортсменов и двух их соучастников по статьям «побои», «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «хулиганство», которые предусматривают до 7 лет лишения свободы.

Жены футболистов Алана Мамаева и Дарья Кокорина приехали на заседание суда.  

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы в октябре прошлого года. Футболисты содержатся в следственном изоляторе № 2 «Бутырка» вместе с младшим братом Кокорина Кириллом, а также Александром Протасовицким, которые является соучастниками.

Автор: Сергей Петров
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