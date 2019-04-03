Протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал, как решить проблему абортов в России

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что в России ежегодно фиксируется более 750 тысяч абортов, из которых только пятая часть производится по медицинским показаниям. Об этом Голикова заявила на парламентском часе в Госдуме, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению вице-премьера, уменьшив число абортов, можно существенно повысить рождаемость в России. Выявление причин, побудивших женщину прервать беременность, «еще один резерв для повышения рождаемости», считает она.

Заниженными считает данные по абортам, которые привела Голикова, церковный и общественный деятель, протоиерей Русской православной церкви Димитрий Смирнов.

«Они считают только те аборты, которые проходят через Минздрав. А [есть еще аборты], которые проходят через частные лавочки, которые называются медицинскими центрами. Так что эта цифра занижена по крайней мере в четыре раза», — уверен протоиерей Смирнов.

На вопрос, не пора ли что-то делать с этой проблемой, священник ответил так:

«Церковь на протяжении двух тысяч лет говорит людям, что убивать нельзя вообще никого! А уж [убивать] собственных детей — хуже не придумаешь. Ну вот попробуй через толщу черепа просверлить в умах мужчин и женщин, что скверней нет занятия, чем убивать своих детей. Каждый зачатый ребеночек должен быть рожден».

Впрочем, апеллировать к светским властям в этом вопросе священнослужитель не стал.

«Я предлагаю то, что написано в Священном писании. Не убий. Первую такую листовку я составил 40 лет тому назад. Она была переиздана тиражом в десятки миллионов экземпляров», — рассказал отец Дмитрий.

При этом значительную часть ответственности за распространение абортов священник возложил на медиков, для которых, по его мнению, это выгодный бизнес.

«Докторам выгодно: сначала делаешь аборт, потом лечишь его последствия. А потом еще делаешь экстракорпоральное оплодотворение, потому что аборт — одна из причин бесплодия. Такой круговорот денег в природе: убивай — лечи — убивай. И живи себе хорошо», — заключил отец Дмитрий Смирнов.

Говоря об абортах, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала еще об одной проблеме, по ее мнению, влияющей на рождаемость: молодые россиянки все чаще откладывают рождение первого ребенка.

«Сейчас преимущественный возраст рождения первого ребенка — 25-34 года. Это значит, что количество женщин, которые смогут родить второго и третьего ребенка, существенно снижается, — отметила вице-премьер. — Поэтому важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте».

Напомним, ранее проблему «отложенных родов» в беседе с Федеральным агентством новостей поднимал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В России аборт входит в перечень видов медицинской помощи, оказываемой бесплатно за счет бюджета, в рамках обязательного медицинского страхования. При сроке беременности до 12 недель аборт проводится по желанию женщины. На более поздних сроках (от 12 до 22 недель) аборт производится по социальным показаниям, в первую очередь, если беременность наступила вследствие изнасилования. Аборт по медицинским показаниям может быть проведен на любом сроке беременности.

Основная часть абортов — около 90% — производится в государственных медицинских учреждениях, что подтверждено в том числе независимыми исследованиями. Так что утверждения протоирея Дмитрия Смирнова о более чем четырехкратном занижении показателей не соответствуют данным статистики.

Напомним, РСФСР стала первой страной в мире, еще в 1920 году узаконившей искусственное прерывание беременности. Однако с 1936 по 1955 годы в СССР действовал запрет на аборты, за исключением медицинских показаний. Это привело к всплеску смертности среди женщин в результате подпольных абортов.

В советское время в отсутствие нормальной контрацепции аборт был фактически единственным способом планирования семьи. Однако, начиная с 1990 года, общее количество абортов в России постепенно снижается, хотя и остается на достаточно высоком уровне. Сегодня аборт как средство регулирования рождаемости уступает место современным методам контрацепции, в первую очередь среди молодежи.

При этом тенденция к снижению количества абортов совпадает с тенденцией к снижению рождаемости, хотя напрямую эти показатели, как считают ученые, не связаны.