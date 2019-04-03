Американский актер Лундгрен хочет на встречу с Путиным, в Крым и на парад 9 Мая

Симферополь, 3 апреля. Голливудский актер Дольф Лундгрен попросил о встрече с российским президентом Владимиром Путиным, заявил режиссер и продюсер Александр Беланов.

Беланов рассказал о просьбе Лундгрена, который примет участие в съемках его нового фильма о Великой Отечественной войне.

«Лундгрен вышел с инициативой помочь ему встретиться с Владимиром Путиным, — приводит слова продюсера РИА Новости, — а также пройти 9 мая на параде по случая Дня Победы в колонне «Бессмертного полка».

Режиссер отметил, что голливудский актер хочет пройти в одной колонне с Путиным и актером Василием Лановым. Лундгрен планирует пронести портрет деда, который погиб во время Второй мировой войны.

На данный момент вопрос встречи американского актера и российского президента прорабатывается. Продюсер отметил, что российской стороне придется оплатить поездку зарубежного артиста в Москву, хотя она не была занесена в смету съемок. Визит Лундгрена в Москву запланирован во время предпродакшена, поэтому Беланов считает, «что все получится».

Кинокомпания «Грифон фильм» снимет новую картину о Великой Отечественной войне в Крыму. Фильм будет состоять из двух частей. Рабочее название картины — «Приговоренные к подвигу». Лундгрен сыграет роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана.

В октябре 2017 году Лундгрен в передаче Fördomspodden заявил, что считает Путина крутым. Актер также заметил, что российский президент отлично справляется с управлением страной.