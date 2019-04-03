Власти Польши боятся признаться, что российская угроза — чепуха

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Альянс выделит свыше четверти миллиарда долларов на строительство инфраструктуры для хранения вооружений США в Польше. Политолог Станислав Бышок в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что власти Польши не в состоянии признаться, что тиражируемая на Западе «российская военная угроза» на самом деле является чепухой.

Вопрос о том, насколько польские элиты верят в возможность «военной российской агрессии», риторический, считает собеседник ФАН.

«Будучи при власти и полномочиях они [представители властей Польши], конечно же, никогда не признаются, что это чепуха. Поэтому мы можем только гадать, что у них в душе происходит в отношении России», — рассказал Станислав Бышок.

Как уже сообщило ФАН, НАТО выделит свыше четверти миллиарда долларов на строительство инфраструктуры для хранения вооружений Соединенных Штатов в Польше.

«Это позволит финансировать хранение и техническое обслуживание заранее установленной военной техники, что ускорит усиление в Европе», — заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Неудивительно, что в Варшаве с воодушевлением встретили это известие, рассчитывая и на дальнейшие вливания США в польскую инфраструктуру. Польша действительно считает себя наделенной миссией сдерживания «российской угрозы», напомнил Станислав Бышок, который призвал не забывать о глубоких многовековых корнях русофобии польских элит.

«Польша достаточно давно, еще со времени обретения независимости, была таким плацдармом, с которого осуществляется «натиск на восток», хотя корни идут еще глубже», — сделал исторический экскурс в прошлое политолог.

По его мнению, таким «недугом» польская элита страдала и в тот период, когда Польша была разделена между европейскими империями. И в той части, которая относилась к Российской империи, были достаточно сильны автономистские антироссийские движения.

«В этом смысле польская русофобия, существующая на государственном уровне, имеет давние корни. И искать ее, скажем, в событиях последних лет или в том, что в Польше называют «советской оккупацией», не совсем правильно, потому что это гораздо более долгоиграющая история», — оценил поведение польских властей с исторической точки зрения собеседник ФАН.

По его словам, интересы Польши и Запада на данном этапе сошлись.

«Польша ощущает себя неким щитом против «российской угрозы», а с другой стороны, здесь видны интересы Соединенных Штатов, которые пытаются проводить в Европе мудрую политику, ставя не на какую-то одну европейскую страну, а сразу на несколько. Самая западная из них — Великобритания, а восточная — это Польша с ее «мессианством». Между ними — Германия и Франция, которые занимают разные позиции», — обрисовал контуры европейский политики США в отношении России Станислав Бышок.

При этом сама Польша, не столь сильная и не сопоставимая с европейскими гигантами и Евросоюзом в целом, ищет дополнительные союзы и укрепляет существующие альянсы.

«Вашингтон с приходом Трампа занял двойственную позицию, не однозначно дружественную к Евросоюзу как таковому. Ему комфортно устраивать отношения с таким конкретным недовольным государством ЕС, как Польша», — объяснил природу взаимного притяжения Варшавы и Вашингтона на почте русофобии и подтягивания Брюсселя эксперт.

Ранее ФАН сообщило о том, что в России предостерегли Польшу от появления новых военных объектов США. Как подчеркнул военный эксперт Виктор Литовкин, «США превращают Польшу в мишень для российских ракет, пытаясь отвести вооружения, которые полетят в их сторону». Причем Варшава сама изъявила желание предоставить свои территории для военных баз и пусковых установок США, что не может не вызывать обеспокоенности.