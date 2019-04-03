Победа Дамаска и РФ в Сирии станет тяжелейшим ударом для международного терроризма

Суд над предполагаемыми организаторами теракта в метро Петербурга продолжается в Москве. Произошедший ровно два года назад террористический акт, совершенный террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым, унес жизни 15 человек. Некоторые из сотни пострадавших до сих пор остаются в больницах. Террористический акт привел к масштабным изменениям в системе безопасности метро Петербурга — и в очередной раз показал, что фанатики-террористы представляют серьезную угрозу и для России, и для всего мира.

По версии следствия, обвиняемые входили в террористическую организацию «Таухид валь-Джихад», созданную в Сирии, на территории провинции Алеппо, выходцами из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. По другим сведениям, Акбарджон Джалилов входил в группировку «Катиба аль-Имам Шамиль», связанной с действующей на территории Сирии «Джебхат ан-Нусрой1» (запрещена в РФ), и получил приказ непосредственно от лидера запрещенной в России группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ) Аймана Завахири.

Другой суд прошел в далеком Нью-Йорке. 32-летний уроженец США был осужден за попытку уехать в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенному — как в Штатах, так и в России — «Исламскому государству»1. Уроженец Бронкса Адам Раишани с 2015 года проникся экстремистской идеологией и готовился уехать на Ближний Восток, чтобы воевать в рядах ИГ1, однако был раскрыт и арестован в 2017 году. Возможно, арест спас ему жизнь — однако ближайшие 20 лет мужчина, бросивший жену и ребенка, чтобы воевать на стороне международной террористической организации, проведет за решеткой.

Процесс над Раишани стал наглядным свидетельством того, что на территории Соединенных Штатов продолжают существовать сторонники «Исламского государства», которые занимаются вербовкой новых террористов — как для того, чтобы воевать на Ближнем Востоке и в других неблагополучных регионах мира, так и для новых терактов в США. Напомним, за последние годы в Штатах произошли несколько кровавых террористических нападений, — в Сан-Бернардино в 2015 году, а после в ночном клубе в городе Орландо, Университете Огайо и на Манхэттене. Их жертвами стали десятки американцев. Они показали, что даже у себя на родине жители США не могут чувствовать себя в безопасности перед лицом международного терроризма.

Еще больше пострадали от террористов жители стран Европы — с 2015 года продолжаются теракты, исполнителями которых стали члены местных мусульманских сообществ, вдохновленные пропагандой террористов ИГ.

Общее в этих двух процессах — то, что организаторы и вдохновители кровавых терактов имеют непосредственное отношение к Сирии. После начала кровавой гражданской войны в 2011 году некогда мирная страна едва не лишилась государственности под ударами террористов. Лишь недавно, после того как правительственная армия при поддержке ВКС РФ смогла разгромить ИГИЛ1 на большей части Сирии, проамериканские курдские силы сумели лишить «халифат» ИГ территории за Евфратом. Террористы «Джебхат ан-Нусры», переименовавшие себя в «Хайят Тахрир аш-Шам» и организовавшие «правительство национального спасения», до сих пор противостоят Сирийской арабской армии в Идлибе, прикрываясь гарантиями размежевания «умеренных» и «неумеренных» террористов. Боевые действия в Сирии стали школой для террористов, которые распространяют свою деструктивную идеологию по всему миру.

Гражданская война в Сирии действительно оказала огромное влияние на международный терроризм, подтвердил старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников. В беседе с Федеральным агентством новостей эксперт подчеркнул, что только совместные усилия международного сообщества в Сирии позволят предотвратить новые теракты в Европе, США и России.

Эксперт подчеркнул, что уже вскоре после формирования террористических группировок на Ближнем Востоке у них появились сторонники в странах Запада.

«На самом деле очень многие боевики или лица, которые стали боевиками и присягнули на верность запрещенному в РФ «Исламскому государству» или «Джебхат ан-Нусре», сделали это не только на территории Сирии или Ирака. В Европе существуют — и все службы безопасности об этом знают, как на Западе, так и у нас, и на Ближнем Востоке, — «спящие ячейки», которые были причастны к резонансным терактам, например, в Париже и Бельгии», — напомнил Сотников в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт подчеркнул — несмотря на то, что при поддержке ВКС РФ и других союзных сил Сирийская арабская армия разгромила основные силы ИГ в Сирии, опасность сохраняется.

«Хочу подчеркнуть — то, что большая часть территории страны освобождена от ИГИЛ, не означает окончательной победы в глобальном смысле, — отметил эксперт Центра международной безопасности. — Террористы перемещаются в другие районы, например, смежные между Ираком и Сирией. Опасность, к сожалению, сохраняется — в какой-то момент они могут снова провести теракт или начать военные операции. Проблема международного терроризма остается крайне актуальной — и это связано не только с Сирией, но и с Ираком, и с Афганистаном».

«На мой взгляд, сейчас всем основным внешним акторам в сирийском конфликте — в том числе США и другим странам — необходимо сплотиться и постоянно зачищать территории САР от боевиков. К этому, кстати, все время призывала западных партнеров Москва», — подчеркнул эксперт.

Только окончательная победа над силами джихадистов в Сирии позволит нанести существенный удар по международному терроризму, лишив его значительной части поддержки, поступающей от боевиков, дислоцирующихся в этой стране. При этом важно, чтобы боевики из разгромленных вооруженных формирований ИГ, «Ан-Нусры» и «Аль-Каиды» не смогли сбежать от правосудия — а этого можно добиться только в том случае, если члены международного сообщества — и в первую очередь США и Европа — поставят общую борьбу выше, чем собственные политические цели на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.